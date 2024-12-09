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Норвежская легкоатлетка умерла в возрасте 39 лет. Её брат считает, что причиной стало РПП

Норвежская легкоатлетка умерла в возрасте 39 лет. Её брат считает, что причиной стало РПП
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Чемпионка мира по зимнему триатлону (U23), пятикратная чемпионка Норвежского национального марафона легкоатлетка Марте Катрин Мюре умерла в возрасте 39 лет. Об этом впервые сообщил её брат Андерс Мюре в социальных сетях.

По его словам, Марте была найдена мёртвой в доме родителей, доктор подтвердил, что её смерть наступила от естественных причин.

«Три госпитализации и более года полного постельного режима стали началом многих и многих трудных лет. Расстройства пищевого поведения — это страшная болезнь», — среди прочего написал Андерс.

Отметим, что ранее Марте и сама признавалась, что с 15 лет борется с РПП.

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