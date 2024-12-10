Чемпионат мира по плаванию — 2024 в Будапеште: расписание на 10 декабря 2024 года

Сегодня, 10 декабря, в Будапеште (Венгрия) стартует чемпионат мира по плаванию на короткой воде — 2024. В первый день будет разыграно семь комплектов медалей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием заплывов.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде — 2024, Будапешт, 10 декабря:

11:00. Мужчины. 1500 м, вольный стиль. Предварительные заплывы

11:02. Женщины. 400 м, вольный стиль. Предварительные заплывы

11:32. Женщины. 100 м, на спине. Предварительные заплывы

11:54. Мужчины. 100 м, на спине. Предварительные заплывы

12:11. Женщины. 50 м, баттерфляй. Предварительные заплывы

12:25. Мужчины. 50 м, баттерфляй. Предварительные заплывы

12:44. Женщины. 200 м, комплекс. Предварительные заплывы

13:01. Мужчины. 200 м, комплекс. Предварительные заплывы

13:23. Женщины. Эстафета 4х100 м, вольный стиль. Предварительные заплывы

13:35. Мужчины. Эстафета 4х100 м, вольный стиль. Предварительные заплывы

13:45. Мужчины. 1500 м, вольный стиль. Финал

19:32. Женщины. 400 м, вольный стиль. Финал

19:43. Женщины. 50 м, вольный стиль. 1/2 финала

19:52. Мужчины. 50 м, вольный стиль. 1/2 финала

20:01. Женщины. 200 м, комплекс. Финал

20:11. Мужчины. 200 м, комплекс. Финал

20:24. Женщины. 100 м, на спине. 1/2 финала

20:34. Мужчины 100 м, на спине. 1/2 финала

20:50. Мужчины. 1500 м, вольный стиль. Финал

21:12. Женщины. Эстафета 4х100 м, вольный стиль. Финал

21:27. Мужчины. Эстафета 4х100 м, вольный стиль. Финал

Время начала соревнований московское. Следить за ходом соревнований можно будет в прямых трансляциях на «Матч ТВ».