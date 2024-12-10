Чемпионат мира по плаванию — 2024 в Будапеште: расписание на 10 декабря 2024 года
Сегодня, 10 декабря, в Будапеште (Венгрия) стартует чемпионат мира по плаванию на короткой воде — 2024. В первый день будет разыграно семь комплектов медалей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием заплывов.
Чемпионат мира по плаванию на короткой воде — 2024, Будапешт, 10 декабря:
- 11:00. Мужчины. 1500 м, вольный стиль. Предварительные заплывы
- 11:02. Женщины. 400 м, вольный стиль. Предварительные заплывы
- 11:32. Женщины. 100 м, на спине. Предварительные заплывы
- 11:54. Мужчины. 100 м, на спине. Предварительные заплывы
- 12:11. Женщины. 50 м, баттерфляй. Предварительные заплывы
- 12:25. Мужчины. 50 м, баттерфляй. Предварительные заплывы
- 12:44. Женщины. 200 м, комплекс. Предварительные заплывы
- 13:01. Мужчины. 200 м, комплекс. Предварительные заплывы
- 13:23. Женщины. Эстафета 4х100 м, вольный стиль. Предварительные заплывы
- 13:35. Мужчины. Эстафета 4х100 м, вольный стиль. Предварительные заплывы
- 13:45. Мужчины. 1500 м, вольный стиль. Финал
- 19:32. Женщины. 400 м, вольный стиль. Финал
- 19:43. Женщины. 50 м, вольный стиль. 1/2 финала
- 19:52. Мужчины. 50 м, вольный стиль. 1/2 финала
- 20:01. Женщины. 200 м, комплекс. Финал
- 20:11. Мужчины. 200 м, комплекс. Финал
- 20:24. Женщины. 100 м, на спине. 1/2 финала
- 20:34. Мужчины 100 м, на спине. 1/2 финала
- 20:50. Мужчины. 1500 м, вольный стиль. Финал
- 21:12. Женщины. Эстафета 4х100 м, вольный стиль. Финал
- 21:27. Мужчины. Эстафета 4х100 м, вольный стиль. Финал
Время начала соревнований московское. Следить за ходом соревнований можно будет в прямых трансляциях на «Матч ТВ».
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