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Чемпионат мира по плаванию — 2024 в Будапеште: расписание на 10 декабря 2024 года

Чемпионат мира по плаванию — 2024 в Будапеште: расписание на 10 декабря 2024 года
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Сегодня, 10 декабря, в Будапеште (Венгрия) стартует чемпионат мира по плаванию на короткой воде — 2024. В первый день будет разыграно семь комплектов медалей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием заплывов.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде — 2024, Будапешт, 10 декабря:

  • 11:00. Мужчины. 1500 м, вольный стиль. Предварительные заплывы
  • 11:02. Женщины. 400 м, вольный стиль. Предварительные заплывы
  • 11:32. Женщины. 100 м, на спине. Предварительные заплывы
  • 11:54. Мужчины. 100 м, на спине. Предварительные заплывы
  • 12:11. Женщины. 50 м, баттерфляй. Предварительные заплывы
  • 12:25. Мужчины. 50 м, баттерфляй. Предварительные заплывы
  • 12:44. Женщины. 200 м, комплекс. Предварительные заплывы
  • 13:01. Мужчины. 200 м, комплекс. Предварительные заплывы
  • 13:23. Женщины. Эстафета 4х100 м, вольный стиль. Предварительные заплывы
  • 13:35. Мужчины. Эстафета 4х100 м, вольный стиль. Предварительные заплывы
  • 13:45. Мужчины. 1500 м, вольный стиль. Финал
  • 19:32. Женщины. 400 м, вольный стиль. Финал
  • 19:43. Женщины. 50 м, вольный стиль. 1/2 финала
  • 19:52. Мужчины. 50 м, вольный стиль. 1/2 финала
  • 20:01. Женщины. 200 м, комплекс. Финал
  • 20:11. Мужчины. 200 м, комплекс. Финал
  • 20:24. Женщины. 100 м, на спине. 1/2 финала
  • 20:34. Мужчины 100 м, на спине. 1/2 финала
  • 20:50. Мужчины. 1500 м, вольный стиль. Финал
  • 21:12. Женщины. Эстафета 4х100 м, вольный стиль. Финал
  • 21:27. Мужчины. Эстафета 4х100 м, вольный стиль. Финал

Время начала соревнований московское. Следить за ходом соревнований можно будет в прямых трансляциях на «Матч ТВ».

Расписание ЧМ по плаванию
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