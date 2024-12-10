Лижэнь оценил победу над Гукешем в 12-й партии матча за звание чемпиона мира

Действующий чемпион мира по шахматам китаец Дин Лижэнь прокомментировал победу над индийским гроссмейстером Гукешем Доммараджу в 12-й партии матча за шахматную корону. Общий счёт поединка вновь сравнялся — 6:6.

«У меня не было возможности отступать, я должен был стремиться к победе! Я сыграл очень качественную партию и нашёл несколько классных ходов — у меня просто не было никаких шансов испортить настолько ​​хорошую позицию, не было возможности сделать ничью. Я давил на соперника всю игру и не дал ему соскочить, как в прошлых партиях. Это крайне важная победа. Возможно, лучшая моя игра за последнее время… Иногда так случается, что показываю хороший перформанс после поражений», — сказал Лижэнь на пресс-конференции.

Матч за звание чемпиона мира проходит в Сингапуре на курорте Resorts World Sentosa с 23 ноября по 15 декабря. Спортсмены проведут 14 партий, в случае равного счёта будет назначен тай-брейк.