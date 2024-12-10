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«В нейтральном статусе, но с Россией в сердце!» Губерниев — о пловцах на ЧМ в Будапеште

«В нейтральном статусе, но с Россией в сердце!» Губерниев — о пловцах на ЧМ в Будапеште
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился эмоциями от старта чемпионата мира по плаванию на короткой воде — 2024. На турнире выступят спортсмены из России.

«А сегодня наши пловцы стартуют на ЧМ в Будапеште!!! В нейтральном статусе, но с Россией в сердце!!! Как стартовали наши олимпийцы Парижа, куда пловцы не поехали, ибо им головы задурили!!! Но сегодня ситуация другая!!! И все в едином порыве поддержат наших пловцов, и квасные пупсики тоже, так как ситуация сильно изменилась!!! Но есть на свете ветер перемен — меняет мнение дураков совсееем!!!» — написал Губерниев на своей странице в социальных сетях.

Чемпионат мира пройдёт в Будапеште с 10 по 15 декабря. В заявку турнира попали 27 российских пловцов.

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