«В нейтральном статусе, но с Россией в сердце!» Губерниев — о пловцах на ЧМ в Будапеште

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился эмоциями от старта чемпионата мира по плаванию на короткой воде — 2024. На турнире выступят спортсмены из России.

«А сегодня наши пловцы стартуют на ЧМ в Будапеште!!! В нейтральном статусе, но с Россией в сердце!!! Как стартовали наши олимпийцы Парижа, куда пловцы не поехали, ибо им головы задурили!!! Но сегодня ситуация другая!!! И все в едином порыве поддержат наших пловцов, и квасные пупсики тоже, так как ситуация сильно изменилась!!! Но есть на свете ветер перемен — меняет мнение дураков совсееем!!!» — написал Губерниев на своей странице в социальных сетях.

Чемпионат мира пройдёт в Будапеште с 10 по 15 декабря. В заявку турнира попали 27 российских пловцов.