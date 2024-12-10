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Пловчиха Софья Дьякова установила юношеский рекорд России на 400 м вольным на ЧМ-2024

Пловчиха Софья Дьякова установила юношеский рекорд России на 400 м вольным на ЧМ-2024
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Российская пловчиха Софья Дьякова установила юношеский рекорд страны на дистанции 400 м вольным стилем. Спортсменка показала результат 4.02,03 в предварительном заплыве на чемпионате мира — 2024 на короткой воде, который проходит в венгерском Будапеште.

Стоит отметить, что Дьякова обновила собственный же рекорд. Предыдущим её лучшим результатом было время 4.02,12.

Софья Дьякова вышла в финал с итоговым восьмым временем. Лучший результат в предварительных заплывах показала канадка Саммер Макинтош, трёхкратная олимпийская чемпионка 2024 года, — 3.57,55.

Финальный заплыв, в котором будут разыгрываться медали, начнётся в 19:32 сегодня, 10 декабря.

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