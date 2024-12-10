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Российские пловчихи не смогли выйти в полуфинал 100-метровки на спине на ЧМ-2024

Российские пловчихи не смогли выйти в полуфинал 100-метровки на спине на ЧМ-2024
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Российские пловчихи не смогли выйти в полуфинал на дистанции 100 м на спине на чемпионате мира — 2024 на короткой воде, который проходит в венгерском Будапеште. Елизавета Агапитова и Милана Степанова выбыли из соревнований на стадии предварительных заплывов.

Агапитова заняла 20-е место (58,19), Степанова финишировала с 22-м результатом (58,47). В полуфинал отобрались 16 спортсменок. Отметим, что четвёртое место заняла белоруска Анастасия Шкурдай (56,50), которая, как и россиянки, выступает в нейтральном статусе.

Лучший результат в предварительном заплыве на данной дистанции показала американка Реган Смит (55,86). Она является рекордсменкой мира, двукратной олимпийской чемпионкой Парижа-2024.

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