Российские пловчихи не смогли выйти в полуфинал 100-метровки на спине на ЧМ-2024

Российские пловчихи не смогли выйти в полуфинал на дистанции 100 м на спине на чемпионате мира — 2024 на короткой воде, который проходит в венгерском Будапеште. Елизавета Агапитова и Милана Степанова выбыли из соревнований на стадии предварительных заплывов.

Агапитова заняла 20-е место (58,19), Степанова финишировала с 22-м результатом (58,47). В полуфинал отобрались 16 спортсменок. Отметим, что четвёртое место заняла белоруска Анастасия Шкурдай (56,50), которая, как и россиянки, выступает в нейтральном статусе.

Лучший результат в предварительном заплыве на данной дистанции показала американка Реган Смит (55,86). Она является рекордсменкой мира, двукратной олимпийской чемпионкой Парижа-2024.