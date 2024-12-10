Россияне Самусенко и Лифинцев вышли в полуфинал 100-метровки на спине на ЧМ-2024

Российские пловцы Павел Самусенко и Мирон Лифинцев вышли в полуфинал на дистанции 100 метров на спине на чемпионате мира — 2024 на короткой воде, который проходит в Будапеште (Венгрия).

Лифинцев занял третье место с результатом 49,44. Самусенко расположился на шестой позиции (50,20). В полуфинал отобрались 16 спортсменов.

Лучший результат в предварительном заплыве на данной дистанции показал венгерский пловец Хуберт Кош. Он преодолел дистанцию за 49,12. Венгерский спортсмен является олимпийским чемпионом 2024 года, чемпионом мира 2023 года, а также трёхкратным чемпионом Европы.

Чемпионат мира — 2024 на короткой воде проходит с 10 по 15 декабря.