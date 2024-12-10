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Арина Суркова со вторым временем вышла в полуфинал ЧМ-2024 на 50-метровке баттерфляем

Арина Суркова со вторым временем вышла в полуфинал ЧМ-2024 на 50-метровке баттерфляем
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Российская пловчиха Арина Суркова уверенно пробилась в полуфинал на дистанции 50 м баттерфляем на чемпионате мира — 2024 на короткой воде, который проходит в венгерском Будапеште. Спортсменка показала результат 24,78 секунды в предварительном заплыве и заняла второе место.

Лучше неё дистанцию проплыла только двукратная олимпийская чемпионка 2024 года американка Гретчен Уолш. В своём заплыве она установила новый мировой рекорд — 24,02.

Полуфинальные заплывы пройдут сегодня, 10 декабря. Начало запланировано на 19:43 по московскому времени. Напомним, российские пловцы выступают на чемпионате мира в нейтральном статусе.

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