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Гретчен Уолш установила мировой рекорд на дистанции 50 м баттерфляем на ЧМ-2024

Гретчен Уолш установила мировой рекорд на дистанции 50 м баттерфляем на ЧМ-2024
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Американская пловчиха Гретчен Уолш установила новый мировой рекорд на дистанции 50 м баттерфляем на чемпионате мира — 2024 на короткой воде, который проходит в венгерском Будапеште. Она показала результат 24,02 секунды в рамках предварительного заплыва.

Предыдущий мировой рекорд держался 15 лет. Он принадлежал шведской пловчихе Терезе Альсхаммар — 24,38 секунды.

21-летняя Гретчен Уолш обладает мировым рекордом на 100 м баттерфляем в длинном бассейне (55,18). На Олимпийских играх — 2024 она завоевала серебро на данной дистанции. Американка является двукратной олимпийской чемпионкой Парижа-2024 в эстафетах.

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