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Костин и Шевляков квалифицировались в полуфинал 50-метровки баттерфляем на ЧМ-2024

Костин и Шевляков квалифицировались в полуфинал 50-метровки баттерфляем на ЧМ-2024
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Российские пловцы Олег Костин и Роман Шевляков вышли в полуфинал на дистанции 50 метров баттерфляем на чемпионате мира — 2024 на короткой воде, который проходит в Будапеште (Венгрия).

Костин занял шестое место с результатом 22,16. Шевляков расположился на девятой позиции (22,24). В полуфинал отобрались 16 спортсменов.

Лучший результат в предварительном заплыве на данной дистанции показал швейцарский пловец Ноэ Понти. Он преодолел дистанцию за 21,53. Швейцарец участвовал в мужской эстафете 4х100 метров вольным стилем на летних Олимпийских играх 2020 года.

Чемпионат мира — 2024 на короткой воде проходит с 10 по 15 декабря.

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