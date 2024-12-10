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Россиянки с шестым результатом вышли в финал эстафеты 4 по 100 м вольным на ЧМ-2024

Россиянки с шестым результатом вышли в финал эстафеты 4 по 100 м вольным на ЧМ-2024
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Российские пловчихи вышли в финал эстафеты 4 по 100 м вольным стилем на чемпионате мира — 2024 на короткой воде, который проходит в венгерском Будапеште.

В предварительном заплыве в составе сборной России плыли Дарья Клепикова, Дарья Трофимова, Алина Гайфутдинова и Милана Степанова. Девушки преодолели дистанцию за 3.31,89.

Лучший результат в предварительных заплывах показала сборная Италии (3.29,86). Второе место заняли немки (3.30,37). Тройку лучших замкнула команда США (3.31,16).

Финал женской эстафеты 4 по 100 м вольным стилем пройдёт сегодня, 10 декабря. Начало запланировано на 21:12 по московскому времени.

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