Россиянин Илья Бородин вышел в финал 200-метровки комплексом на ЧМ-2024

Российский пловец Илья Бородин вышел в финал на дистанции 200 метров комплексом на чемпионате мира — 2024 на короткой воде, который проходит в Будапеште (Венгрия).

Бородин занял шестое место с результатом 1.53,30. В финал отобрались восемь спортсменов. Лучший результат показал американец Шейн Касас. Он преодолел дистанцию за 1.51,52.

Ранее российские пловцы Олег Костин и Роман Шевляков вышли в полуфинал на дистанции 50 метров баттерфляем. Павел Самусенко и Мирон Лифинцев вышли в полуфинал на дистанции 100 метров на спине.

Напомним, чемпионат мира — 2024 на короткой воде проходит в Будапеште с 10 по 15 декабря.