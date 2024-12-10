Российские пловцы вышли в финал эстафеты 4 по 100 м вольным стилем на ЧМ-2024

Российские пловцы вышли в финал эстафеты 4 по 100 м вольным стилем на чемпионате мира — 2024 на короткой воде, который проходит в венгерском Будапеште.

В предварительном заплыве в составе сборной России плыли Андрей Минаков, Александр Щёголев, Дмитрий Жаворонков, Павел Самусенко. Спортсмены преодолели дистанцию за 3.07,04. Лучший результат показала сборная команды США (3.05,20).

Финал мужской эстафеты 4 по 100 м вольным стилем пройдёт сегодня, 10 декабря. Начало запланировано на 21:27 по московскому времени.

Напомним, чемпионат мира — 2024 на короткой воде проходит в Будапеште с 10 по 15 декабря.