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Российские пловцы вышли в финал эстафеты 4 по 100 м вольным стилем на ЧМ-2024

Российские пловцы вышли в финал эстафеты 4 по 100 м вольным стилем на ЧМ-2024
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Российские пловцы вышли в финал эстафеты 4 по 100 м вольным стилем на чемпионате мира — 2024 на короткой воде, который проходит в венгерском Будапеште.

Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Мужчины. Эстафета 4х100 м вольный стиль. Предварительные заплывы
10 декабря 2024, вторник. 13:40 МСК
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В предварительном заплыве в составе сборной России плыли Андрей Минаков, Александр Щёголев, Дмитрий Жаворонков, Павел Самусенко. Спортсмены преодолели дистанцию за 3.07,04. Лучший результат показала сборная команды США (3.05,20).

Финал мужской эстафеты 4 по 100 м вольным стилем пройдёт сегодня, 10 декабря. Начало запланировано на 21:27 по московскому времени.

Напомним, чемпионат мира — 2024 на короткой воде проходит в Будапеште с 10 по 15 декабря.

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