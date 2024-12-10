Призёр ОИ по велоспорту признал вину в смертельном ДТП, в котором умерла его жена

Призёр Олимпийских игр 2012 года австралийский велогонщик Роан Деннис признал вину в ДТП, по итогам которого погибла его жена. Об этом сообщает ABC.

Трагедия произошла 30 декабря 2023 года. Деннис сбил жену, чемпионку мира по велоспорту Мелиссу Хоскинс, около своего дома, она скончалась в больнице. Он признал вину в создании риска причинения вреда.

Отмечается, что со спортсмена сняли обвинения в опасном вождении и в вождении без соблюдения должной осторожности. Сторона обвинения признала, что у него не было намерений убить супругу.

Деннису может грозить до семи лет тюрьмы и лишение прав на пять лет.