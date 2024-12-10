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Макинтош с рекордом выиграла 400 м вольным стилем на ЧМ на короткой воде, Дьякова — 8-я

Макинтош с рекордом выиграла 400 м вольным стилем на ЧМ на короткой воде, Дьякова — 8-я
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Трёхкратная олимпийская чемпионка 2024 года канадская пловчиха Саммер Макинтош стала победительницей финального заплыва на 400 м вольным стилем в рамках чемпионата мира — 2024 на короткой воде, который сегодня, 10 декабря, стартовал в Будапеште (Венгрия). Макинтош преодолела предложенную дистанцию за 3.50, 25, тем самым установив новый мировой рекорд.

Предыдущий мировой рекорд на данной дистанции принадлежал китаянке Ли Бинцзе (3.51,30). Она установила его в октябре 2022 года.

Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Женщины. 400 м вольный стиль. Финал
10 декабря 2024, вторник. 19:32 МСК
Окончено
1
Саммер Макинтош
Канада
3:50.25
2
Лани Паллистер
Австралия
+3.48
3
Мари-Софи Харви
Канада
+4.63

Отметим, что в финальном заплыве принимала участие 16-летняя российская пловчиха Софья Дьякова. Она стала последней, восьмой, с результатом 4.02,27. Для Софьи это первый международный старт в карьере.

Плавание. Чемпионат мира на короткой воде, Будапешт. Женщины. 400 м вольным стилем. Финал:

  1. Саммер Макинтош (Канада) — 3.50,25
  2. Лани Паллистер (Австралия) — отставание 3,48
  3. Мари-Софи Харви (Канада) +4,63
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