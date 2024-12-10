Макинтош с рекордом выиграла 400 м вольным стилем на ЧМ на короткой воде, Дьякова — 8-я

Трёхкратная олимпийская чемпионка 2024 года канадская пловчиха Саммер Макинтош стала победительницей финального заплыва на 400 м вольным стилем в рамках чемпионата мира — 2024 на короткой воде, который сегодня, 10 декабря, стартовал в Будапеште (Венгрия). Макинтош преодолела предложенную дистанцию за 3.50, 25, тем самым установив новый мировой рекорд.

Предыдущий мировой рекорд на данной дистанции принадлежал китаянке Ли Бинцзе (3.51,30). Она установила его в октябре 2022 года.

Отметим, что в финальном заплыве принимала участие 16-летняя российская пловчиха Софья Дьякова. Она стала последней, восьмой, с результатом 4.02,27. Для Софьи это первый международный старт в карьере.

Плавание. Чемпионат мира на короткой воде, Будапешт. Женщины. 400 м вольным стилем. Финал: