Уолш из США второй раз за день побила рекорд на 50 м баттерфляем на ЧМ на короткой воде

Двукратная олимпийская чемпионка 2024 года американская пловчиха Гретчен Уолш второй раз за день побила мировой рекорд на дистанции 50 м баттерфляем на короткой воде в рамках чемпионата мира — 2024, который сегодня, 10 декабря, стартовал в Будапеште (Венгрия).

Днём в рамках квалификационных заплывов Уолш преодолела дистанцию за 24,02, а вечером, в полуфинале, она продемонстрировала результат в 23,94, став первой в истории женщиной, которой удалось выплыть из 24 секунд на дистанции 50 м баттерфляем.

Гретчен уверенно квалифицировалась в финал, куда также попала российская пловчиха Арина Суркова (24,71 — четвёртое время в полуфиналах).