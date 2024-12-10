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Уолш из США второй раз за день побила рекорд на 50 м баттерфляем на ЧМ на короткой воде

Уолш из США второй раз за день побила рекорд на 50 м баттерфляем на ЧМ на короткой воде
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Двукратная олимпийская чемпионка 2024 года американская пловчиха Гретчен Уолш второй раз за день побила мировой рекорд на дистанции 50 м баттерфляем на короткой воде в рамках чемпионата мира — 2024, который сегодня, 10 декабря, стартовал в Будапеште (Венгрия).

Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Женщины. 50 м баттерфляй. 1/2 финала
10 декабря 2024, вторник. 19:43 МСК
Окончено
1
Гретчен Уолш
США
23.94
2
Бериль Гастальделло
Франция
+0.73
3
Тесса Гиле
Нидерланды
+0.74

Днём в рамках квалификационных заплывов Уолш преодолела дистанцию за 24,02, а вечером, в полуфинале, она продемонстрировала результат в 23,94, став первой в истории женщиной, которой удалось выплыть из 24 секунд на дистанции 50 м баттерфляем.

Гретчен уверенно квалифицировалась в финал, куда также попала российская пловчиха Арина Суркова (24,71 — четвёртое время в полуфиналах).

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