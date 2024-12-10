Понти обновил рекорд на 50 м баттерфляем на ЧМ на короткой воде. Россияне не вышли в финал

23-летний швейцарский пловец Ноэ Понти установил новый мировой рекорд на дистанции 50 м баттерфляем в рамках полуфинального заплыва на чемпионате мира — 2024 на короткой воде, который сегодня, 10 декабря, стартовал в Будапеште (Венгрия). Он преодолел дистанцию за 21,43, тем самым побив свой собственный рекорд (21,50), который установил в ноябре 2024 года.

Отметим, что в полуфинальных заплывах на дистанции 50 м баттерфляем у мужчин участвовали представители России — Олег Костин и Роман Шевляков. Пробиться в решающую стадию им не удалось.