Понти обновил рекорд на 50 м баттерфляем на ЧМ на короткой воде. Россияне не вышли в финал
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23-летний швейцарский пловец Ноэ Понти установил новый мировой рекорд на дистанции 50 м баттерфляем в рамках полуфинального заплыва на чемпионате мира — 2024 на короткой воде, который сегодня, 10 декабря, стартовал в Будапеште (Венгрия). Он преодолел дистанцию за 21,43, тем самым побив свой собственный рекорд (21,50), который установил в ноябре 2024 года.
Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Мужчины. 50 м баттерфляй. 1/2 финала
10 декабря 2024, вторник. 19:52 МСК
Окончено
1
Ноэ Понти
Швейцария
21.43
2
Нилс Корстанье
Нидерланды
+0.38
3
Илья Харун
Канада
+0.50
Отметим, что в полуфинальных заплывах на дистанции 50 м баттерфляем у мужчин участвовали представители России — Олег Костин и Роман Шевляков. Пробиться в решающую стадию им не удалось.
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