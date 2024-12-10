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Американка Дугласс в финале ЧМ на короткой воде побила рекорд, который держался 10 лет

Американка Дугласс в финале ЧМ на короткой воде побила рекорд, который держался 10 лет
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Двукратная олимпийская чемпионка 2024 года американская пловчиха Кейт Дугласс стала чемпионкой мира 2024 года на дистанции 200 м комплексным плаванием на короткой воде, в финале установив новый мировой рекорд 2.01,63.

Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Женщины. 200 м комплекс. Финал
10 декабря 2024, вторник. 20:09 МСК
Окончено
1
Кейт Дугласс
США
2:01.63
2
Алекс Уолш
США
+1.02
3
Эбби Вуд
Великобритания
+1.12

Нельзя не отметить, что Дугласс превзошла достижение (2.01,86) венгерки Катинки Хоссу, которое держалось с 6 декабря 2014 года.

Плавание. Чемпионат мира на короткой воде, Будапешт. Женщины. 200 м комплекс. Финал:

  1. Кейт Дугласс (США) — 2.01,63 (WR).
  2. Алекс Уолш (США) — 2:02.65.
  3. Эбби Вуд (Великобритания) — 2.02,75.

ЧМ-2024 на короткой воде сегодня, 10 декабря, стартовал в Будапеште (Венгрия). На него в нейтральном статусе допустили представителей России. В частности, на первенстве выступят такие топовые пловцы, как Евгения Чикунова, Илья Бородин, Юлия Ефимова, Кирилл Пригода и Мирон Лифинцев.

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