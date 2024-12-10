Илья Бородин стал 6-м в финальном заплыве на 200 м комплексом на ЧМ-2024 на короткой воде

Чемпион Европы 2021 года российский пловец Илья Бородин стал шестым в финальном заплыве на дистанции 200 м комплексным плаванием в рамках чемпионата мира — 2024 на короткой коде, который сегодня, 10 декабря, стартовал в Будапеште (Венгрия). Россиянин преодолел дистанцию за 1.52,86.

Чемпионом мира на данной дистанции стал 24-летний американец Шейн Касас. Серебро завоевал Альберто Раццетти из Италии. Тройку лучших замкнул канадец Финлей Нокс.

Плавание. Чемпионат мира на короткой воде, Будапешт. Мужчины. 200 м комплекс. Финал: