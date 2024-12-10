Илья Бородин стал 6-м в финальном заплыве на 200 м комплексом на ЧМ-2024 на короткой воде
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Чемпион Европы 2021 года российский пловец Илья Бородин стал шестым в финальном заплыве на дистанции 200 м комплексным плаванием в рамках чемпионата мира — 2024 на короткой коде, который сегодня, 10 декабря, стартовал в Будапеште (Венгрия). Россиянин преодолел дистанцию за 1.52,86.
Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Мужчины. 200 м комплекс. Финал
10 декабря 2024, вторник. 20:17 МСК
Окончено
1
Шейн Касас
США
1:49.51
2
Альберто Раццетти
Италия
+1.37
3
Финлей Нокс
Канада
+1.39
Чемпионом мира на данной дистанции стал 24-летний американец Шейн Касас. Серебро завоевал Альберто Раццетти из Италии. Тройку лучших замкнул канадец Финлей Нокс.
Плавание. Чемпионат мира на короткой воде, Будапешт. Мужчины. 200 м комплекс. Финал:
- Шейн Касас (США) — 1.49,51.
- Альберто Раццетти (Италия) — отставание 1,37.
- Финлей Нокс (Канада) +1,39.
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