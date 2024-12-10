Самусенко и Лифинцев вышли в финал ЧМ-2024 на короткой воде на дистанции 100 м на спине

Российские пловцы Павел Самусенко и Мирон Лифинцев квалифицировались в финал дистанции 100 м на спине в рамках чемпионата мира — 2024 на короткой воде, который сегодня, 10 декабря, стартовал в Будапеште (Венгрия).

В полуфинальных заплывах Самусенко продемонстрировал результат 49,88, а Лифинцев — 49,07 (что лишь на 0,17 медленнее юношеского рекорда мира Климента Колесникова).

Плавание. Чемпионат мира на короткой воде, Будапешт. Мужчины. 100 м на спине. Состав финала: