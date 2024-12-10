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Самусенко и Лифинцев вышли в финал ЧМ-2024 на короткой воде на дистанции 100 м на спине

Самусенко и Лифинцев вышли в финал ЧМ-2024 на короткой воде на дистанции 100 м на спине
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Российские пловцы Павел Самусенко и Мирон Лифинцев квалифицировались в финал дистанции 100 м на спине в рамках чемпионата мира — 2024 на короткой воде, который сегодня, 10 декабря, стартовал в Будапеште (Венгрия).

Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Мужчины. 100 м на спине. 1/2 финала
10 декабря 2024, вторник. 20:41 МСК
Окончено
1
Хуберт Кош
Венгрия
49.03
2
Мирон Лифинцев
Россия
+0.04
3
Кацпер Стоковский
Польша
+0.17

В полуфинальных заплывах Самусенко продемонстрировал результат 49,88, а Лифинцев — 49,07 (что лишь на 0,17 медленнее юношеского рекорда мира Климента Колесникова).

Плавание. Чемпионат мира на короткой воде, Будапешт. Мужчины. 100 м на спине. Состав финала:

  1. Хуберт Кош (Венгрия);
  2. Мирон Лифинцев (Россия);
  3. Кацпер Стоковский (Польша);
  4. Лоренцо Мора (Италия);
  5. Павел Самусенко (Россия);
  6. Руард ван Ренен (ЮАР);
  7. Исаак Купер (Австралия);
  8. Блейк Тирни (Канада).
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