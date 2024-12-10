22-летний Мартынычев стал 7-м в финале 1500 м вольным стилем на ЧМ-2024 на короткой воде
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22-летний российский пловец Кирилл Мартынычев занял седьмое место в финальном заплыве на 1500 м вольным стилем в рамках чемпионата мира — 2024 на короткой воде. Результат россиянина — 14.28,56.
Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Мужчины. 1500 м вольный стиль. Финал
10 декабря 2024, вторник. 21:00 МСК
Окончено
1
Ахмед Джауади
Тунис
14:16.40
2
Кузи Тунчелли
Турция
+4.24
3
Дамьен Жоли
Франция
+5.72
Золотую медаль на дистанции 1500 м вольным стилем завоевал 19-летний Ахмед Джауади из Туниса. Его время в финале — 14.16,40. Серебро досталось Флориану Велльброку (14.17,27), турок Кузей Тунселли замкнул тройку призёров (14.20,64).
ЧМ-2024 на короткой воде сегодня, 10 декабря, стартовал в Будапеште (Венгрия). На него в нейтральном статусе допустили представителей России. В частности, на первенстве выступят такие топовые пловцы, как Евгения Чикунова, Илья Бородин, Юлия Ефимова, Кирилл Пригода и Мирон Лифинцев.
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