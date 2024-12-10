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Российские пловчихи уступили 0,29 секунды в борьбе за бронзу в эстафете на ЧМ в Будапеште

Женская сборная России (Дарья Клепикова, Дарья Трофимова, Милана Степанова и Арина Суркова) стала четвёртой в финале эстафеты 4x100 м вольным стилем на чемпионате мира — 2024 на короткой воде, который сегодня, 10 декабря, стартовал в Будапеште (Венгрия).

Золотые медали ЧМ завоевала команда США. Американки преодолели дистанцию за 3.25,01, тем самым побив мировой рекорд. Предыдущее достижение принадлежало австралийкам (3.25,43), они добились его в ноябре 2022 года.

Плавание. Чемпионат мира на короткой воде, Будапешт. Женщины. Эстафета 4x100 м, вольный стиль. Финал: