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Российские пловчихи уступили 0,29 секунды в борьбе за бронзу в эстафете на ЧМ в Будапеште

Российские пловчихи уступили 0,29 секунды в борьбе за бронзу в эстафете на ЧМ в Будапеште
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Женская сборная России (Дарья Клепикова, Дарья Трофимова, Милана Степанова и Арина Суркова) стала четвёртой в финале эстафеты 4x100 м вольным стилем на чемпионате мира — 2024 на короткой воде, который сегодня, 10 декабря, стартовал в Будапеште (Венгрия).

Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Женщины. Эстафета 4х100 м вольный стиль. Финал
10 декабря 2024, вторник. 21:22 МСК
Окончено
1
США
2
Австралия
3
Канада

Золотые медали ЧМ завоевала команда США. Американки преодолели дистанцию за 3.25,01, тем самым побив мировой рекорд. Предыдущее достижение принадлежало австралийкам (3.25,43), они добились его в ноябре 2022 года.

Плавание. Чемпионат мира на короткой воде, Будапешт. Женщины. Эстафета 4x100 м, вольный стиль. Финал:

  1. США (Кейт Дугласс, Кэтрин Беркофф, Алекс Шэкелл, Гретчен Уолш) — 3.25,01 (WR)
  2. Австралия (Мэг Харрис, Милла Джэнсен, Александрия Перкинс, Лани Паллистер) — отставание 3,24
  3. Канада (Мари-Софи Харви, Саммер Макинтош, Ингрид Вильм, Пенни Олексяк) +3,43
  4. Россия (Дарья Клепикова, Дарья Трофимова, Милана Степанова и Арина Суркова) +3,72
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