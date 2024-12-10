Американские пловцы с рекордом выиграли эстафету на ЧМ в Будапеште, россияне стали 4-ми

Американские пловцы стали победителями финала эстафеты 4x100 м вольным стилем на чемпионате мира — 2024 на короткой воде, который сегодня, 10 декабря, стартовал в Будапеште (Венгрия). Их результат в финале составил 3.01,66 — это новый мировой рекорд на короткой воде.

Предыдущий мировой рекорд на короткой воде в эстафете 4x100 м вольным стилем у мужчин принадлежал итальянцам (3.02,75). Они установили его в декабре 2022 года.

Сборная России (Егор Корнев, Дмитрий Жаворонков, Александр Щёголев, Андрей Минаков) заняла в финале четвёртое место, уступив бронзовым призёрам 0,16 секунды.

Плавание. Чемпионат мира на короткой воде, Будапешт. Мужчины. Эстафета 4x100 м, вольный стиль. Финал: