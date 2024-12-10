Рылов отреагировал на четвёртое место российских пловцов в эстафете на ЧМ в Будапеште

Двукратный олимпийский чемпион 2020 года, двукратный чемпион мира российский пловец Евгений Рылов отреагировал на результаты мужской эстафеты 4x100 м вольным стилем на чемпионате мира — 2024 на короткой воде, который сегодня, 10 декабря, стартовал в Будапеште (Венгрия).
Сборная России (Егор Корнев, Дмитрий Жаворонков, Александр Щёголев, Андрей Минаков) заняла в финале четвёртое место, уступив бронзовым призёрам 0,16 секунды.
«Ребята — молодцы. Егору отдельное спасибо», — написал Рылов на своей странице в социальных сетях.
Плавание. Чемпионат мира на короткой воде, Будапешт. Мужчины. Эстафета 4x100 м, вольный стиль. Финал:
- США (Джек Алекси, Люк Хобсон, Киран Смит, Крис Гильяно) — 3.01,66 (WR)
- Италия (Алессандро Миресси, Леонардо Деплано, Лоренцо Дзаццери, Мануэль Фриго) — отставание 1,99
- Польша (Камиль Серадский, Якуб Маерский, Ксавери Масюк, Кацпер Стоковский) +2,80
- Россия (Егор Корнев, Дмитрий Жаворонков, Александр Щёголев, Андрей Минаков) +2,96