Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Рылов отреагировал на четвёртое место российских пловцов в эстафете на ЧМ в Будапеште

Двукратный олимпийский чемпион 2020 года, двукратный чемпион мира российский пловец Евгений Рылов отреагировал на результаты мужской эстафеты 4x100 м вольным стилем на чемпионате мира — 2024 на короткой воде, который сегодня, 10 декабря, стартовал в Будапеште (Венгрия).

Сборная России (Егор Корнев, Дмитрий Жаворонков, Александр Щёголев, Андрей Минаков) заняла в финале четвёртое место, уступив бронзовым призёрам 0,16 секунды.

«Ребята — молодцы. Егору отдельное спасибо», — написал Рылов на своей странице в социальных сетях.

Плавание. Чемпионат мира на короткой воде, Будапешт. Мужчины. Эстафета 4x100 м, вольный стиль. Финал: