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Рылов отреагировал на четвёртое место российских пловцов в эстафете на ЧМ в Будапеште

Рылов отреагировал на четвёртое место российских пловцов в эстафете на ЧМ в Будапеште
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Двукратный олимпийский чемпион 2020 года, двукратный чемпион мира российский пловец Евгений Рылов отреагировал на результаты мужской эстафеты 4x100 м вольным стилем на чемпионате мира — 2024 на короткой воде, который сегодня, 10 декабря, стартовал в Будапеште (Венгрия).

Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Мужчины. Эстафета 4х100 м вольный стиль. Финал
10 декабря 2024, вторник. 21:40 МСК
Окончено
1
США
2
Италия
3
Польша

Сборная России (Егор Корнев, Дмитрий Жаворонков, Александр Щёголев, Андрей Минаков) заняла в финале четвёртое место, уступив бронзовым призёрам 0,16 секунды.

«Ребята — молодцы. Егору отдельное спасибо», — написал Рылов на своей странице в социальных сетях.

Плавание. Чемпионат мира на короткой воде, Будапешт. Мужчины. Эстафета 4x100 м, вольный стиль. Финал:

  1. США (Джек Алекси, Люк Хобсон, Киран Смит, Крис Гильяно) — 3.01,66 (WR)
  2. Италия (Алессандро Миресси, Леонардо Деплано, Лоренцо Дзаццери, Мануэль Фриго) — отставание 1,99
  3. Польша (Камиль Серадский, Якуб Маерский, Ксавери Масюк, Кацпер Стоковский) +2,80
  4. Россия (Егор Корнев, Дмитрий Жаворонков, Александр Щёголев, Андрей Минаков) +2,96
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