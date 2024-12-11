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ЧМ по плаванию 2024 в Будапеште — результаты, календарь, медальный зачёт, 10 декабря

ЧМ-2024 по плаванию в Будапеште: россияне остались без медалей в 1-й день соревнований
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10 декабря в Будапеште (Венгрия) стартовал чемпионат мира — 2024 по плаванию на короткой воде. Россиянам не удалось завоевать медали в первый соревновательный день. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Плавание. Чемпионат мира на короткой воде, Будапешт. 10 декабря. Финалы

Женщины. 400 м вольным стилем:

1. Саммер Макинтош (Канада) — 3.50,25
2. Лани Паллистер (Австралия) — отставание 3,48
3. Мари-Софи Харви (Канада) +4,63
8. София Дьякова (Россия) +12,02

Мужчины. Эстафета 4x100 м, вольный стиль:

1. США (Джек Алекси, Люк Хобсон, Киран Смит, Крис Гильяно) — 3.01,66 (WR)
2. Италия (Алессандро Миресси, Леонардо Деплано, Лоренцо Дзаццери, Мануэль Фриго) — отставание 1,99
3. Польша (Камиль Серадский, Якуб Маерский, Ксавери Масюк, Кацпер Стоковский) +2,80
4. Россия (Егор Корнев, Дмитрий Жаворонков, Александр Щёголев, Андрей Минаков) +2,96

Женщины. Эстафета 4x100 м, вольный стиль:

1. США (Кейт Дугласс, Кэтрин Беркофф, Алекс Шэкелл, Гретчен Уолш) — 3.25,01 (WR)
2. Австралия (Мэг Харрис, Милла Джэнсен, Александрия Перкинс, Лани Паллистер) — отставание 3,24
3. Канада (Мари-Софи Харви, Саммер Макинтош, Ингрид Вильм, Пенни Олексяк) +3,43
4. Россия (Дарья Клепикова, Дарья Трофимова, Милана Степанова и Арина Суркова) +3,72

Мужчины. 1500 м вольный стиль:

1. Ахмед Джауади (Тунис) — 14.16,40
2. Флориан Велльброк (Германия) — 14.17,27
3. Кузи Тунчелли (Турция) — 14.20,64…
7. Кирилл Мартынычев (Россия) — 14.28,56

Мужчины. 200 м комплекс:

1. Шейн Касас (США) — 1.49,51.
2. Альберто Раццетти (Италия) — отставание 1,37.
3. Финлей Нокс (Канада) +1,39.
6. Илья Бородин (Россия) +3,36.

Женщины. 200 м комплекс:

1. Кейт Дугласс (США) — 2.01,63 (WR).
2. Алекс Уолш (США) — 2:02.65.
3. Эбби Вуд (Великобритания) — 2.02,75.

Календарь чемпионата мира - 2024 по плаванию на короткой воде
Медальный зачёт ЧМ-2024 по плаванию на короткой воде
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