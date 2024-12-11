Чемпионат мира по плаванию — 2024 в Будапеште: расписание на 11 декабря 2024 года
Сегодня, 11 декабря, в Будапеште (Венгрия) продолжится чемпионат мира по плаванию на короткой воде — 2024. Во второй день соревнований день будет разыграно шесть комплектов медалей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием заплывов.
Чемпионат мира по плаванию на короткой воде — 2024, Будапешт, 11 декабря:
- 11:02. Женщины. 100 м, вольный стиль. Предварительные заплывы
- 11:23. Мужчины. 100 м, вольный стиль. Предварительные заплывы
- 11:52. Женщины. 100 м, на спине. Предварительные заплывы
- 12:13. Мужчины. 100 м, на спине. Предварительные заплывы
- 12:35. Женщины. 800 м, вольный стиль. Предварительные заплывы
- 13:07. Микст. Эстафета 4х50 м, комплекс. Предварительные заплывы
- 19:32. Женщины. 100 м, на спине. Финал
- 19:40. Мужчины. 100 м, на спине. Финал
- 19:48. Женщины. 100 м, вольный стиль. 1/2 финала
- 19:58. Мужчины. 100 м, вольный стиль. 1/2 финала
- 20:13. Женщины. 100 м, на спине. 1/2 финала
- 20:24. Мужчины. 100 м, на спине. 1/2 финала
- 20:35. Женщины. 50 м, баттерфляй. Финал
- 20:42. Мужчины. 50 м, баттерфляй. Финал
- 20:50. Женщины. 800 м, вольный стиль. Финал
- 21:06. Микст. Эстафета 4х50 м, комплекс. Финал
Время начала соревнований московское. Следить за ходом соревнований можно будет в прямых трансляциях на «Матч ТВ».
Материалы по теме
Комментарии