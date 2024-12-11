Чемпионат мира по плаванию — 2024 в Будапеште: расписание на 11 декабря 2024 года

Сегодня, 11 декабря, в Будапеште (Венгрия) продолжится чемпионат мира по плаванию на короткой воде — 2024. Во второй день соревнований день будет разыграно шесть комплектов медалей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием заплывов.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде — 2024, Будапешт, 11 декабря:

11:02. Женщины. 100 м, вольный стиль. Предварительные заплывы

11:23. Мужчины. 100 м, вольный стиль. Предварительные заплывы

11:52. Женщины. 100 м, на спине. Предварительные заплывы

12:13. Мужчины. 100 м, на спине. Предварительные заплывы

12:35. Женщины. 800 м, вольный стиль. Предварительные заплывы

13:07. Микст. Эстафета 4х50 м, комплекс. Предварительные заплывы

19:32. Женщины. 100 м, на спине. Финал

19:40. Мужчины. 100 м, на спине. Финал

19:48. Женщины. 100 м, вольный стиль. 1/2 финала

19:58. Мужчины. 100 м, вольный стиль. 1/2 финала

20:13. Женщины. 100 м, на спине. 1/2 финала

20:24. Мужчины. 100 м, на спине. 1/2 финала

20:35. Женщины. 50 м, баттерфляй. Финал

20:42. Мужчины. 50 м, баттерфляй. Финал

20:50. Женщины. 800 м, вольный стиль. Финал

21:06. Микст. Эстафета 4х50 м, комплекс. Финал

Время начала соревнований московское. Следить за ходом соревнований можно будет в прямых трансляциях на «Матч ТВ».