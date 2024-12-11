Французский пловец высказался об участии россиян на ЧМ в Будапеште

Французский пловец Дамьен Жоли заявил, что рад видеть российских спортсменов на международных соревнованиях.

«Ситуация очень непростая. Я представляю, насколько Кирилл Мартынычев рад вернуться. Я помню его по самым разным соревнованиям. Скажем, мы выступали вместе в Казани, также помню его по Токио. Это очень быстрый парень, один из самых быстрых пловцов России, насколько я знаю. Очень рад, что у меня стало одним классным противником больше», — сказал Жоли в эфире программы «Все на Матч!».

Напомним, 22-летний российский пловец Кирилл Мартынычев занял седьмое место в финальном заплыве на 1500 м вольным стилем в рамках чемпионата мира — 2024 на короткой воде. Жоли показал четвёртый результат.

ЧМ-2024 на короткой воде стартовал вчера, 10 декабря, в Будапеште (Венгрия). На него в нейтральном статусе допустили представителей России. В частности, на первенстве выступят такие топовые пловцы, как Евгения Чикунова, Илья Бородин, Юлия Ефимова, Кирилл Пригода и Мирон Лифинцев.