Губерниев назвал лучшего спортсмена России в 2024 году

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал российского каноиста Захара Петрова лучшим спортсменом страны в 2024 году.

«При всём уважении к прославленному лыжнику Александру Большунову лучший спортсмен России — 2024 каноист Захар Петров!!! Финалист ОИ в Париже, до медалей дважды не хватило десятых долей секунды, Петров преодолевал очень многое, чтобы не потеряться как спортсмену!!! Всякие идиоты его предателем называли, пугали, но Захар шёл своим путём и после Парижа стал трёхкратным чемпионом мира по гребле на каноэ!!! Истинный герой спорта и гордость России Захар Петров!!! Лучший спортсмен большой страны в уходящем году!!!!» — написал Губерниев на своей странице в социальных сетях.

Напомним, на Олимпиаде-2024 в Париже Захар Петров занял два четвёртых места — в финальной гонке соревнований в одиночках на дистанции 1000 м, а также в паре с Алексеем Коровашковым в финальной гонке соревнований в каноэ-двойках на дистанции 500 м.