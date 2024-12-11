Гукеш Доммараджу — Дин Лижэнь: во сколько начало 13-й партии ЧМ-2024, где смотреть

Сегодня, 11 декабря, продолжится матч за шахматную корону между индийским гроссмейстером победителем Турнира претендентов — 2024 Гукешем Доммараджу и его китайским соперником действующим чемпионом мира Дин Лижэнем. Начало 13-й партии запланировано на 12:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию партии и расскажет о самых важных моментах игры в Сентосе (Сингапур).

Видеотрансляцию события можно посмотреть на официальном YouTube-канале Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

После 11 партий матча за шахматную корону счёт равный — 6:6. Матч за звание чемпиона мира проходит в Сингапуре на курорте Resorts World Sentosa с 23 ноября по 15 декабря.