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Гукеш Доммараджу — Дин Лижэнь: во сколько начало 13-й партии ЧМ-2024, где смотреть

Гукеш Доммараджу — Дин Лижэнь: во сколько начало 13-й партии ЧМ-2024, где смотреть
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Сегодня, 11 декабря, продолжится матч за шахматную корону между индийским гроссмейстером победителем Турнира претендентов — 2024 Гукешем Доммараджу и его китайским соперником действующим чемпионом мира Дин Лижэнем. Начало 13-й партии запланировано на 12:00 мск.

Шахматы. ЧМ-2024. Сентоса, Сингапур
Партия 13. Гукеш Доммараджу (Индия) — Дин Лижэнь (Китай)
11 декабря 2024, среда. 12:00 МСК
Гукеш Доммараджу
Не началось
Дин Лижэнь

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию партии и расскажет о самых важных моментах игры в Сентосе (Сингапур).

Видеотрансляцию события можно посмотреть на официальном YouTube-канале Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

После 11 партий матча за шахматную корону счёт равный — 6:6. Матч за звание чемпиона мира проходит в Сингапуре на курорте Resorts World Sentosa с 23 ноября по 15 декабря.

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