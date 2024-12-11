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Россиянки Трофимова и Клепикова вышли в полуфинал ЧМ-2024 на 100-метровке вольным стилем

Россиянки Трофимова и Клепикова вышли в полуфинал ЧМ-2024 на 100-метровке вольным стилем
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Российские пловчихи Дарья Трофимова и Дарья Клепикова вышли в полуфинал на дистанции 100 м вольным стилем на чемпионате мира — 2024 на короткой воде, который проходит в венгерском Будапеште.

Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Женщины. 100 м вольный стиль. Предварительные заплывы
11 декабря 2024, среда. 11:02 МСК
Окончено
1
Гретчен Уолш
США
51.64
2
Шивон Бернадетт Хоги
Гонконг
+0.48
3
Фрея Анн Александра Андерсон
Великобритания
+0.63
3
Кейт Дугласс
США
+0.63

19-летняя Трофимова показала пятый результат (52,30) в предварительном заплыве. 19-летняя Клепикова пробилась в полуфинал с 14-го места (52,97). Лучшее время продемонстрировала двукратная олимпийская чемпионка 2024 года американка Гретчен Уолш (51,64).

Полуфинальные заплывы пройдут сегодня, 11 декабря. Начало запланировано на 19:48 по московскому времени. Напомним, российские пловцы выступают на чемпионате мира в нейтральном статусе.

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