Россиянки Трофимова и Клепикова вышли в полуфинал ЧМ-2024 на 100-метровке вольным стилем

Российские пловчихи Дарья Трофимова и Дарья Клепикова вышли в полуфинал на дистанции 100 м вольным стилем на чемпионате мира — 2024 на короткой воде, который проходит в венгерском Будапеште.

19-летняя Трофимова показала пятый результат (52,30) в предварительном заплыве. 19-летняя Клепикова пробилась в полуфинал с 14-го места (52,97). Лучшее время продемонстрировала двукратная олимпийская чемпионка 2024 года американка Гретчен Уолш (51,64).

Полуфинальные заплывы пройдут сегодня, 11 декабря. Начало запланировано на 19:48 по московскому времени. Напомним, российские пловцы выступают на чемпионате мира в нейтральном статусе.