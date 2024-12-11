Как завершится матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2024?

В Сингапуре на курорте Resorts World Sentosa проходит матч за звание чемпиона мира по шахматам, где встречаются индийский гроссмейстер, победитель турнира претендентов Гукеш Доммараджу и прошлогодний чемпион китаец Дин Лижэнь. После 12 партий матча за шахматную корону счёт равный — 6:6.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: Как завершится матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2024?

Сегодня, 11 декабря, пройдёт 13-я партия встречи. Её начало запланировано на 12:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию партии и расскажет о самых важных моментах игры в Сентосе (Сингапур).