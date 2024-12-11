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В World Aquatics рассказали о безопасности российских пловцов на ЧМ-2024 в Будапеште

В World Aquatics рассказали о безопасности российских пловцов на ЧМ-2024 в Будапеште
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Международная федерация плавания (World Aquatics) сообщила, что предпринимает необходимые меры для обеспечения безопасности российских и белорусских пловцов, которые выступают на ЧМ-2024 на короткой воде в нейтральном статусе.

«Мы не разглашаем конкретных подробностей о безопасности, но само собой разумеется, что безопасность всех наших спортсменов всегда имеет первостепенное значение», — приводит слова пресс-службы World Aquatics ТАСС.

ЧМ-2024 на короткой воде стартовал вчера, 10 декабря, в Будапеште (Венгрия). На него в нейтральном статусе допустили представителей России. В частности, на первенстве выступят такие именитые пловцы, как Евгения Чикунова, Илья Бородин, Юлия Ефимова, Кирилл Пригода и Мирон Лифинцев.

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