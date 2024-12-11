Егор Корнев вышел в полуфинал 100-метровки вольным стилем на ЧМ-2024

Российский пловец Егор Корнев вышел в полуфинал на дистанции 100 метров вольным стилем на чемпионате мира — 2024 на короткой воде, который проходит в Будапеште (Венгрия). Он занял пятое место с результатом 46,07.

Другой российский пловец Дмитрий Жаворонков остался за пределами полуфинала. С результатом 47,22 он занял 23-е место. В полуфинал выходили 16 сильнейших спортсменов. Лучший результат показал Джордан Крукс (44,95).

ЧМ-2024 на короткой воде стартовал вчера, 10 декабря, в Будапеште (Венгрия). На него в нейтральном статусе допустили представителей России. В частности, на первенстве выступят такие именитые пловцы, как Евгения Чикунова, Илья Бородин, Юлия Ефимова, Кирилл Пригода и Мирон Лифинцев.