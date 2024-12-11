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Евгения Чикунова и Юлия Ефимова вышли в полуфинал ЧМ-2024 на 100 м брассом

Евгения Чикунова и Юлия Ефимова вышли в полуфинал ЧМ-2024 на 100 м брассом
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Российские пловчихи Евгения Чикунова и Юлия Ефимова вышли в полуфинал на дистанции 100 м брассом на чемпионате мира — 2024 на короткой воде, который проходит в венгерском Будапеште.

Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Женщины. 100 м брассом. Предварительные заплывы
11 декабря 2024, среда. 11:52 МСК
Окончено
1
Ангарад Эванс
Великобритания
1:03.45
2
Лилли Кинг
США
+0.05
3
Тан Цяньтин
Китай
+0.07

В предварительных заплывах Чикунова и Ефимова заняли 9-е и 12-е места соответственно. Евгения преодолела дистанцию за 1.04,61, Юлия показала время 1.04,77. Лучший результат продемонстрировала представительница Великобритании Ангарад Эванс — 1.03,45.

Полуфинальные заплывы пройдут сегодня, 11 декабря. Начало запланировано на 20:13 по московскому времени. Напомним, российские пловцы выступают на чемпионате мира в нейтральном статусе.

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