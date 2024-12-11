Российский пловец трёхкратный бронзовый призёр ЧМ 2017 и 2019 годов Кирилл Пригода обновил рекорд России на дистанции 100 м брассом. На чемпионате мира — 2024 на короткой воде, который проходит в Будапеште (Венгрия), он преодолел дистанцию за 55,82.

Предыдущий рекорд России установил также Пригода. На чемпионате России по плаванию в 25-метровом бассейне петербуржец завоевал золотую медаль на дистанции 100 м брассом, показав в финальном заплыве результат 55,95.

ЧМ-2024 на короткой воде стартовал вчера, 10 декабря, в Будапеште (Венгрия). На него в нейтральном статусе допустили представителей России. В частности, на первенстве выступят такие именитые пловцы, как Евгения Чикунова, Илья Бородин, Юлия Ефимова и Мирон Лифинцев.