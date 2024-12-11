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Россияне Пригода и Жигалов вышли в полуфинал 100-метровки брассом на ЧМ-2024

Россияне Пригода и Жигалов вышли в полуфинал 100-метровки брассом на ЧМ-2024
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Российские пловцы Кирилл Пригода и Александр Жигалов вышли в полуфинал на дистанции 100 м брассом на чемпионате мира — 2024 на короткой воде, который проходит в Будапеште (Венгрия).

Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Мужчины. 100 м брассом. Предварительные заплывы
11 декабря 2024, среда. 12:13 МСК
Окончено
1
Кирилл Пригода
Россия
55.82
2
Цинь Хайян
Китай
+0.57
3
Таку Танигути
Япония
+0.77

Пригода показал лучший результат квалификации, преодолев дистанцию за 55,82. Александр Жигалов занял восьмое место с результатом 56,90. Полуфинальные заплывы пройдут сегодня, 11 декабря.

Отметим, что Пригода обновил рекорд России на дистанции 100 м брассом. ЧМ-2024 на короткой воде стартовал вчера, 10 декабря, в Будапеште (Венгрия). На него в нейтральном статусе допустили представителей России. В частности, на первенстве выступят такие именитые пловцы, как Евгения Чикунова, Илья Бородин, Юлия Ефимова и Мирон Лифинцев.

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