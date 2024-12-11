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Сборная России вышла в финал смешанной эстафеты 4х50 м комплексом на ЧМ-2024

Сборная России вышла в финал смешанной эстафеты 4х50 м комплексом на ЧМ-2024
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Сборная Россия по плаванию вышла в финал смешанной эстафеты 4х50 м комплексным плаванием на чемпионате мира — 2024 на короткой воде, который проходит в венгерском Будапеште.

Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Микст. Эстафета 4х50 м комплекс. Предварительные заплывы
11 декабря 2024, среда. 13:07 МСК
Окончено
1
Канада
1:37.26
2
Швеция
+0.02
3
США
+0.24

В предварительных заплывах российская команда выступила в следующем составе: Павел Самусенко, Олег Костин, Дарья Клепикова, Дарья Трофимова. Спортсмены заняли итоговое шестое место с результатом 1.38,30. Лучшее время показала сборная Канады — 1.37,26.

Финальный заплыв пройдёт сегодня, 11 декабря. Начало запланировано на 21:06 по московскому времени. Напомним, российские пловцы выступают на чемпионате мира в нейтральном статусе.

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