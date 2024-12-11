Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Мы в элите мирового плавания». Губерниев — о результатах российских пловцов на ЧМ-2024

«Мы в элите мирового плавания». Губерниев — о результатах российских пловцов на ЧМ-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил выступление российских пловцов на чемпионате мира по плаванию на короткой воде — 2024.

«Пловцы выступают на ЧМ в Будапеште, пока в шаге от медалей, устанавливают рекорды страны!!! Но медали и победы обязательно придут, отсутствие долгое на международных стартах сказывается!!! Главное — мы по-прежнему в элите мирового плавания, боремся за высокие места!!! Поддержим наших!!! Кто против, тот против России!!! Тьфу на таких!!!» — написал Губерниев на своей странице в социальных сетях.

ЧМ-2024 на короткой воде стартовал вчера, 10 декабря, в Будапеште (Венгрия). На него в нейтральном статусе допустили представителей России. В частности, на первенстве выступят такие именитые пловцы, как Евгения Чикунова, Илья Бородин, Юлия Ефимова и Мирон Лифинцев.

Материалы по теме
Российские пловцы драматично зарубились за медали ЧМ-2024. Как же мы по этому скучали!
Российские пловцы драматично зарубились за медали ЧМ-2024. Как же мы по этому скучали!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android