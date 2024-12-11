«Мы в элите мирового плавания». Губерниев — о результатах российских пловцов на ЧМ-2024

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил выступление российских пловцов на чемпионате мира по плаванию на короткой воде — 2024.

«Пловцы выступают на ЧМ в Будапеште, пока в шаге от медалей, устанавливают рекорды страны!!! Но медали и победы обязательно придут, отсутствие долгое на международных стартах сказывается!!! Главное — мы по-прежнему в элите мирового плавания, боремся за высокие места!!! Поддержим наших!!! Кто против, тот против России!!! Тьфу на таких!!!» — написал Губерниев на своей странице в социальных сетях.

ЧМ-2024 на короткой воде стартовал вчера, 10 декабря, в Будапеште (Венгрия). На него в нейтральном статусе допустили представителей России. В частности, на первенстве выступят такие именитые пловцы, как Евгения Чикунова, Илья Бородин, Юлия Ефимова и Мирон Лифинцев.