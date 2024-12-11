Саммер Макинтош: здорово, что россияне снова могут соревноваться вместе со всеми

Трёхкратная олимпийская чемпионка 2024 года канадская пловчиха Саммер Макинтош оценила решение допустить российских спортсменов до чемпионата мира по плаванию на короткой воде — 2024.

«Я не могу сказать, что рада или расстроена возвращению россиян. Такие разговоры отвлекают от спорта. Но то, что они снова могут соревноваться вместе со всеми, это правда здорово», — сказала Макинтош в эфире «Матч ТВ».

ЧМ-2024 на короткой воде стартовал вчера, 10 декабря, в Будапеште (Венгрия). На него в нейтральном статусе допустили представителей России. В частности, на первенстве выступят такие топовые пловцы, как Евгения Чикунова, Илья Бородин, Юлия Ефимова, Кирилл Пригода и Мирон Лифинцев.