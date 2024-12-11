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Итальянский пловец Раццетти: россияне ни в чём не виноваты, их давно надо было допустить

Итальянский пловец Раццетти: россияне ни в чём не виноваты, их давно надо было допустить
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Двукратный чемпион мира на короткой воде итальянский пловец Альберто Раццетти считает, что российских пловцов стоило допустить до международных соревнований раньше.

«Я знаю Илью Бородина уже давно, ещё с чемпионата Европы 2021 года. Он тогда победил, а я стал вторым. Он отличный парень. Я очень рад, что он снова выступает.

Конечно, для российских пловцов несколько лет пропускать крупные старты — это тяжело. Они ни в чём не виноваты, их давно надо было допустить до стартов. Я считаю, то, что они вернулись, правильно», — приводит слова Раццетти «Матч ТВ».

ЧМ-2024 на короткой воде стартовал во вторник, 10 декабря, в Будапеште (Венгрия). На него в нейтральном статусе допустили представителей России.

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