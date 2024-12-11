Итальянский пловец Раццетти: россияне ни в чём не виноваты, их давно надо было допустить

Двукратный чемпион мира на короткой воде итальянский пловец Альберто Раццетти считает, что российских пловцов стоило допустить до международных соревнований раньше.
«Я знаю Илью Бородина уже давно, ещё с чемпионата Европы 2021 года. Он тогда победил, а я стал вторым. Он отличный парень. Я очень рад, что он снова выступает.
Конечно, для российских пловцов несколько лет пропускать крупные старты — это тяжело. Они ни в чём не виноваты, их давно надо было допустить до стартов. Я считаю, то, что они вернулись, правильно», — приводит слова Раццетти «Матч ТВ».
ЧМ-2024 на короткой воде стартовал во вторник, 10 декабря, в Будапеште (Венгрия). На него в нейтральном статусе допустили представителей России.