Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Дин Лижэнь и Гукеш Доммараджу разошлись миром в предпоследней партии матча за звание ЧМ

Дин Лижэнь и Гукеш Доммараджу разошлись миром в предпоследней партии матча за звание ЧМ
Аудио-версия:
Комментарии

Завершилась 13-я партия матча за звание чемпиона мира по шахматам, в которой действующий обладатель титула китаец Дин Лижэнь и индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу сыграли вничью — 0,5:0,5. Общий счёт поединка равный — 6,5:6,5.

Шахматы. ЧМ-2024. Сентоса, Сингапур
Партия 13. Гукеш Доммараджу (Индия) — Дин Лижэнь (Китай)
11 декабря 2024, среда. 12:00 МСК
Гукеш Доммараджу
Окончено
1/2:1/2
Дин Лижэнь

Соперники разыграли французскую защиту, где игравший белыми Гукеш избрал вариант Стейница. На восьмом ходу белые ушли с проторенных путей, вследствие чего Дин надолго задумался. В сложном миттельшпиле чёрным постоянно приходилось решать проблемы, и от них требовалась аккуратность. Однако и Гукеш не всегда действовал точно. На 25-м ходу он пошёл на упрощение позиции путём размена вместо того, чтобы немного подержать напряжение. Ещё через шесть ходов индиец упустил хороший шанс получить решающий перевес. Чемпион мира отреагировал наилучшим образом, сделав единственный и весьма неочевидный ход. Далее партия протекала в относительно равной борьбе, последовали размены. В ладейном окончании соперники согласились на ничью.

Заключительная, 14-я партия пройдёт в четверг, 12 декабря. Белые фигуры будут у Дин Лижэня. Начало игры — в 12:00 мск.

Если счёт останется равным, то чемпион мира определится на тай-брейке в пятницу, 13 декабря.

Календарь матча за звание ЧМ по шахматам
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android