Дин Лижэнь и Гукеш Доммараджу разошлись миром в предпоследней партии матча за звание ЧМ

Завершилась 13-я партия матча за звание чемпиона мира по шахматам, в которой действующий обладатель титула китаец Дин Лижэнь и индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу сыграли вничью — 0,5:0,5. Общий счёт поединка равный — 6,5:6,5.

Соперники разыграли французскую защиту, где игравший белыми Гукеш избрал вариант Стейница. На восьмом ходу белые ушли с проторенных путей, вследствие чего Дин надолго задумался. В сложном миттельшпиле чёрным постоянно приходилось решать проблемы, и от них требовалась аккуратность. Однако и Гукеш не всегда действовал точно. На 25-м ходу он пошёл на упрощение позиции путём размена вместо того, чтобы немного подержать напряжение. Ещё через шесть ходов индиец упустил хороший шанс получить решающий перевес. Чемпион мира отреагировал наилучшим образом, сделав единственный и весьма неочевидный ход. Далее партия протекала в относительно равной борьбе, последовали размены. В ладейном окончании соперники согласились на ничью.

Заключительная, 14-я партия пройдёт в четверг, 12 декабря. Белые фигуры будут у Дин Лижэня. Начало игры — в 12:00 мск.

Если счёт останется равным, то чемпион мира определится на тай-брейке в пятницу, 13 декабря.