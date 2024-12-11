Эвенепул после аварии принял участие в кампании по безопасности дорожного движения

Бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул после аварии, в которой он врезался в почтовый фургон, совместно с компанией Bpost выпустил наклейку с названием Remco Reflex, призывающую водителей думать, прежде чем открывать двери.

«Когда люди из Bpost сделали мне это предложение, я сразу же ухватился за эту возможность. Все участники дорожного движения должны принимать во внимание друг друга. Инициатива Bpost, несомненно, поможет повысить осведомлённость об опасностях на дороге. Поэтому хотел бы поблагодарить компанию Bpost за внедрение Remco Reflex. Это, несомненно, предотвратит множество несчастных случаев», — приводит слова Эвенепула Сycling Weekly.

Инцидент произошёл во вторник, 2 декабря. Столкновение произошло в коммуне Гойк (Бельгия), после того как почтальон внезапно открыл дверь. Велосипед, на котором он находился и также участвовал в недавнем «Тур де Франс», разломился на две части. После этого бельгиец в социальных сетях рассказал, что получил перелом ребра, лопатки, руки, ушиб лёгких и вывих правой ключицы, который привёл к разрыву всех окружающих связок.