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Реган Смит стала чемпионкой мира в короткой воде на 100 м н/c с рекордом соревнований

Реган Смит стала чемпионкой мира в короткой воде на 100 м н/c с рекордом соревнований
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Двукратная чемпионка олимпийская чемпионка 2024 года американская пловчиха Реган Смит стала победительницей финального заплыва на 100 м на спине в рамках чемпионата мира — 2024 на короткой воде, который проходит в Будапеште (Венгрия). Она преодолела дистанцию за 54,55 секунды, установив новый рекорд соревнований.

Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Женщины. 100 м на спине. Финал
11 декабря 2024, среда. 19:32 МСК
Окончено
1
Реган Смит
США
54.55
2
Кэтрин Беркофф
США
+0.38
3
Ингрид Вильм
Канада
+1.20

Второй финишировала ещё одна представительница США Катарина Беркофф, тройку призёров замкнула канадка соотечественница Ингрид Вильм.

Отметим, что в финальном заплыве принимала участие белорусская пловчиха Анастасия Шкурдай, выступавшая в нейтральном статусе. Она стала пятой с результатом 56,11.

Плавание. Чемпионат мира на короткой воде, Будапешт. Женщины. 100 м на спине. Финал:

  1. Реган Смит (США) — 54,55 секунды.
  2. Катарина Беркофф (США) — 54,93.
  3. Ингрид Вильм (Канада) — 55,75.
Календарь ЧМ по плаванию
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