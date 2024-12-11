Реган Смит стала чемпионкой мира в короткой воде на 100 м н/c с рекордом соревнований

Двукратная чемпионка олимпийская чемпионка 2024 года американская пловчиха Реган Смит стала победительницей финального заплыва на 100 м на спине в рамках чемпионата мира — 2024 на короткой воде, который проходит в Будапеште (Венгрия). Она преодолела дистанцию за 54,55 секунды, установив новый рекорд соревнований.

Второй финишировала ещё одна представительница США Катарина Беркофф, тройку призёров замкнула канадка соотечественница Ингрид Вильм.

Отметим, что в финальном заплыве принимала участие белорусская пловчиха Анастасия Шкурдай, выступавшая в нейтральном статусе. Она стала пятой с результатом 56,11.

Плавание. Чемпионат мира на короткой воде, Будапешт. Женщины. 100 м на спине. Финал: