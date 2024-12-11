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Мирон Лифинцев стал чемпионом мира по плаванию на короткой воде с юношеским рекордом мира

Мирон Лифинцев стал чемпионом мира по плаванию на короткой воде с юношеским рекордом мира
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Российский пловец Мирон Лифинцев стал победителем чемпионата мира на 100 м на спине в рамках чемпионата мира — 2024 на короткой воде, который проходит в Будапеште (Венгрия). Он преодолел дистанцию за 48,76 секунд.

Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Мужчины. 100 м на спине. Финал
11 декабря 2024, среда. 19:40 МСК
Окончено
1
Мирон Лифинцев
Россия
48.76
2
Хуберт Кош
Венгрия
+0.03
3
Кацпер Стоковский
Польша
+0.40

Второе место занял представитель Венгрии Хуберт Кош, отстав от лидера на 0,03 секунды. Тройку лидеров замкнул польский пловец Кацпер Стоковский.

Ранее американская пловчиха Реган Смит стала победительницей финального заплыва на 100 м на спине в рамках чемпионата мира — 2024 на короткой воде

Плавание. Чемпионат мира на короткой воде, Будапешт. Мужчины. 100 м на спине. Финал:

  1. Мирон Лифинцев (Россия) — 48,76
  2. Хуберт Кош (Венгрия) — отставание +0,03
  3. Кацпер Стоковский (Польша) +0,40
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