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Дарья Клепикова с рекордом России вышла в финал 100 м в/c на ЧМ на короткой воде

Дарья Клепикова с рекордом России вышла в финал 100 м в/c на ЧМ на короткой воде
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Российская пловчиха Дарья Клепикова вышла в финал на дистанции 100 м вольным стилем на чемпионате мира — 2024 на короткой воде, который проходит в венгерском Будапеште. Она установила рекорд России (51,68).

Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Женщины. 100 м вольный стиль. 1/2 финала
11 декабря 2024, среда. 19:48 МСК
Окончено
1
Бериль Гастальделло
Франция
51.56
2
Кейт Дугласс
США
+0.11
3
Дарья Клепикова
Россия
+0.12

Клепикова показала третий результат в своём заплыве и четвёртый — по итогам двух полуфиналов. Ещё одна россиянка, Дарья Трофимова, не смогла пробиться в финал, показав девятое время и проиграв всего 0,03 секунды восьмому месту, которое даёт право выступить в решающем заплыве.

Лучший результат по итогам полуфинальных заплывов показала француженка Бериль Гастальделло (51,56).

Финал на дистанции100 м вольным стилем пройдёт в четверг, 12 декабря. Напомним, российские пловцы выступают на чемпионате мира в нейтральном статусе.

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