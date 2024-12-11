Дарья Клепикова с рекордом России вышла в финал 100 м в/c на ЧМ на короткой воде

Российская пловчиха Дарья Клепикова вышла в финал на дистанции 100 м вольным стилем на чемпионате мира — 2024 на короткой воде, который проходит в венгерском Будапеште. Она установила рекорд России (51,68).

Клепикова показала третий результат в своём заплыве и четвёртый — по итогам двух полуфиналов. Ещё одна россиянка, Дарья Трофимова, не смогла пробиться в финал, показав девятое время и проиграв всего 0,03 секунды восьмому месту, которое даёт право выступить в решающем заплыве.

Лучший результат по итогам полуфинальных заплывов показала француженка Бериль Гастальделло (51,56).

Финал на дистанции100 м вольным стилем пройдёт в четверг, 12 декабря. Напомним, российские пловцы выступают на чемпионате мира в нейтральном статусе.