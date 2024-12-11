Ведущий не стал брать интервью у российского пловца, ставшего чемпионом мира

На чемпионате мира — 2024 на короткой воде, который проходит в Будапеште (Венгрия), у российского пловца Мирона Лифинцева, который стал победителем на дистанции 100 м на спине, не стали брать интервью после заплыва из-за условий допуска россиян.

На чемпионате мира в Будапеште спортсменов заводят в специальную микст-зону, где задают несколько вопросов. Лифинцева завели в эту зону, ведущий громко его представил, но не стал ничего спрашивать.

Плавание. Чемпионат мира на короткой воде, Будапешт. Мужчины. 100 м на спине. Финал:

Мирон Лифинцев (Россия) — 48,76 Хуберт Кош (Венгрия) — отставание +0,03 Кацпер Стоковский (Польша) +0,40