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Ведущий не стал брать интервью у российского пловца, ставшего чемпионом мира

Ведущий не стал брать интервью у российского пловца, ставшего чемпионом мира
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На чемпионате мира — 2024 на короткой воде, который проходит в Будапеште (Венгрия), у российского пловца Мирона Лифинцева, который стал победителем на дистанции 100 м на спине, не стали брать интервью после заплыва из-за условий допуска россиян.

На чемпионате мира в Будапеште спортсменов заводят в специальную микст-зону, где задают несколько вопросов. Лифинцева завели в эту зону, ведущий громко его представил, но не стал ничего спрашивать.

Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Мужчины. 100 м на спине. Финал
11 декабря 2024, среда. 19:40 МСК
Окончено
1
Мирон Лифинцев
Россия
48.76
2
Хуберт Кош
Венгрия
+0.03
3
Кацпер Стоковский
Польша
+0.40

Плавание. Чемпионат мира на короткой воде, Будапешт. Мужчины. 100 м на спине. Финал:

  1. Мирон Лифинцев (Россия) — 48,76
  2. Хуберт Кош (Венгрия) — отставание +0,03
  3. Кацпер Стоковский (Польша) +0,40
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