Ведущий не стал брать интервью у российского пловца, ставшего чемпионом мира
Поделиться
На чемпионате мира — 2024 на короткой воде, который проходит в Будапеште (Венгрия), у российского пловца Мирона Лифинцева, который стал победителем на дистанции 100 м на спине, не стали брать интервью после заплыва из-за условий допуска россиян.
На чемпионате мира в Будапеште спортсменов заводят в специальную микст-зону, где задают несколько вопросов. Лифинцева завели в эту зону, ведущий громко его представил, но не стал ничего спрашивать.
Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Мужчины. 100 м на спине. Финал
11 декабря 2024, среда. 19:40 МСК
Окончено
1
Мирон Лифинцев
Россия
48.76
2
Хуберт Кош
Венгрия
+0.03
3
Кацпер Стоковский
Польша
+0.40
Плавание. Чемпионат мира на короткой воде, Будапешт. Мужчины. 100 м на спине. Финал:
- Мирон Лифинцев (Россия) — 48,76
- Хуберт Кош (Венгрия) — отставание +0,03
- Кацпер Стоковский (Польша) +0,40
Материалы по теме
Комментарии
- 11 декабря 2024
-
21:25
-
21:19
-
21:11
-
21:04
-
21:01
-
20:55
-
20:47
-
20:40
-
20:25
-
20:16
-
20:12
-
19:52
-
19:43
-
17:54
-
17:31
-
16:09
-
15:59
-
13:45
-
13:43
-
12:47
-
12:41
-
12:19
-
12:05
-
11:56
-
11:40
-
11:29
-
09:40
-
09:38
-
09:29
-
09:19
-
08:30
-
00:51
- 10 декабря 2024
-
22:04
-
21:50
-
21:34