«А ведь пловцов не просто отговаривали, им угрожали!!!» Губерниев — о победе Лифинцева

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу российского пловца Мирона Лифинцева на дистанции 100 м на спине в рамках чемпионата мира — 2024 на короткой воде, который проходит в Будапеште (Венгрия).

«Глядя на счастливое лицо Лифинцева, понимаешь, какие же сволочи те, кто отговаривал наших пловцов получать нейтральный статус перед Олимпиадой!!! Ведь пловцов не просто отговаривали, им угрожали!!! Просто сволочи!!! Тьфу!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Второе место занял представитель Венгрии Хуберт Кош, отстав от лидера на 0,03 секунды. Тройку лидеров замкнул польский пловец Кацпер Стоковский.