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«А ведь пловцов не просто отговаривали, им угрожали!!!» Губерниев — о победе Лифинцева

«А ведь пловцов не просто отговаривали, им угрожали!!!» Губерниев — о победе Лифинцева
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу российского пловца Мирона Лифинцева на дистанции 100 м на спине в рамках чемпионата мира — 2024 на короткой воде, который проходит в Будапеште (Венгрия).

Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Мужчины. 100 м на спине. Финал
11 декабря 2024, среда. 19:40 МСК
Окончено
1
Мирон Лифинцев
Россия
48.76
2
Хуберт Кош
Венгрия
+0.03
3
Кацпер Стоковский
Польша
+0.40

«Глядя на счастливое лицо Лифинцева, понимаешь, какие же сволочи те, кто отговаривал наших пловцов получать нейтральный статус перед Олимпиадой!!! Ведь пловцов не просто отговаривали, им угрожали!!! Просто сволочи!!! Тьфу!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Второе место занял представитель Венгрии Хуберт Кош, отстав от лидера на 0,03 секунды. Тройку лидеров замкнул польский пловец Кацпер Стоковский.

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