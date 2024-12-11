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Чикунова вышла в финал на дистанции 100 м брассом на ЧМ на короткой воде, Ефимова выбыла

Чикунова вышла в финал на дистанции 100 м брассом на ЧМ на короткой воде, Ефимова выбыла
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Российская пловчиха Евгения Чикунова вышла в финал на дистанции 100 м брассом на чемпионате мира — 2024 на короткой воде, который проходит в венгерском Будапеште. Она показала третий результат по итогам двух полуфинальных заплывов (1.03,70).

Другая россиянка, шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова, не смогла пробиться в финал, заняв шестое место в своём полуфинале и 10-е — по итогам двух заплывов (1.04,38).

Лучший результат по итогам полуфинальных заплывов показала китаянка Тан Цяньтин (1.02,37), уступив всего 0,01 секунды рекорду мира.

Финал на дистанции 100 м брассом состоится в четверг, 12 декабря. Напомним, российские пловцы выступают на чемпионате мира в нейтральном статусе.

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