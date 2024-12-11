Кирилл Пригода с лучшим временем вышел в финал 100 м брассом на ЧМ на короткой воде

Российский пловец Кирилл Пригода с лучшим временем вышел в финал на дистанции 100 м брассом на чемпионате мира — 2024 на короткой воде, который проходит в венгерском Будапеште. Он преодолел дистанцию за 56,02 секунды. Ещё один россиянин, Александр Жигалов, также вышел в финал. Он приплыл пятым (56,50).

Второе время показал китаец Цинь Хайян, отстав от лидера на 0,02 секунды. Тройку лидеров замкнул белорусский спортсмен Илья Шиманович.

Плавание. Чемпионат мира на короткой воде, Будапешт. Мужчины. 100 м брассом. 1/2 финала: