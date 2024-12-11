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Кирилл Пригода с лучшим временем вышел в финал 100 м брассом на ЧМ на короткой воде

Кирилл Пригода с лучшим временем вышел в финал 100 м брассом на ЧМ на короткой воде
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Российский пловец Кирилл Пригода с лучшим временем вышел в финал на дистанции 100 м брассом на чемпионате мира — 2024 на короткой воде, который проходит в венгерском Будапеште. Он преодолел дистанцию за 56,02 секунды. Ещё один россиянин, Александр Жигалов, также вышел в финал. Он приплыл пятым (56,50).

Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Мужчины. 100 м брассом. 1/2 финала
11 декабря 2024, среда. 20:33 МСК
Окончено
1
Кирилл Пригода
Россия
56.02
2
Цинь Хайян
Китай
+0.02
3
Илья Шиманович
Беларусь
+0.19

Второе время показал китаец Цинь Хайян, отстав от лидера на 0,02 секунды. Тройку лидеров замкнул белорусский спортсмен Илья Шиманович.

Плавание. Чемпионат мира на короткой воде, Будапешт. Мужчины. 100 м брассом. 1/2 финала:

  1. Кирилл Пригода (Россия) — 56,02
  2. Цинь Хайян (Китай) — отставание +0,02
  3. Илья Шиманович (Беларусь) +0,19
  4. Таку Танигути (Япония) +0,38
  5. Александр Жигалов (Россия) +0,48
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