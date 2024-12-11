Арина Суркова стала четвёртой в финале на 50 м баттерфляем в рамках ЧМ на короткой воде

Российская пловчиха Арина Суркова заняла четвёртое место в финальном заплыве на дистанции 50 м баттерфляем на чемпионате мира — 2024 на короткой воде, который проходит в венгерском Будапеште. Спортсменка показала результат 24,84 секунды, проиграв 0,16 в борьбе за бронзу.

Победу одержала двукратная олимпийская чемпионка 2024 года американка Гретчен Уолш. Она преодолела дистанцию за 24,01.

Плавание. Чемпионат мира на короткой воде, Будапешт. Женщины. 50 м баттерфляем. Финал: