Арина Суркова стала четвёртой в финале на 50 м баттерфляем в рамках ЧМ на короткой воде
Поделиться
Российская пловчиха Арина Суркова заняла четвёртое место в финальном заплыве на дистанции 50 м баттерфляем на чемпионате мира — 2024 на короткой воде, который проходит в венгерском Будапеште. Спортсменка показала результат 24,84 секунды, проиграв 0,16 в борьбе за бронзу.
Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Женщины. 50 м баттерфляй. Финал
11 декабря 2024, среда. 20:44 МСК
Окончено
1
Гретчен Уолш
США
24.01
2
Бериль Гастальделло
Франция
+0.42
3
Александрия Перкинс
Австралия
+0.67
Победу одержала двукратная олимпийская чемпионка 2024 года американка Гретчен Уолш. Она преодолела дистанцию за 24,01.
Плавание. Чемпионат мира на короткой воде, Будапешт. Женщины. 50 м баттерфляем. Финал:
- Гретчен Уолш (США) — 24,01
- Бериль Гастальделло (Франция) — 24,43
- Александрия Перкинс (Австралия) — 24,68
- Арина Суркова (Россия) — 24,84
Комментарии
- 11 декабря 2024
-
21:25
-
21:19
-
21:11
-
21:04
-
21:01
-
20:55
-
20:47
-
20:40
-
20:25
-
20:16
-
20:12
-
19:52
-
19:43
-
17:54
-
17:31
-
16:09
-
15:59
-
13:45
-
13:43
-
12:47
-
12:41
-
12:19
-
12:05
-
11:56
-
11:40
-
11:29
-
09:40
-
09:38
-
09:29
-
09:19
-
08:30
-
00:51
- 10 декабря 2024
-
22:04
-
21:50
-
21:34