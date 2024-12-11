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Арина Суркова стала четвёртой в финале на 50 м баттерфляем в рамках ЧМ на короткой воде

Арина Суркова стала четвёртой в финале на 50 м баттерфляем в рамках ЧМ на короткой воде
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Российская пловчиха Арина Суркова заняла четвёртое место в финальном заплыве на дистанции 50 м баттерфляем на чемпионате мира — 2024 на короткой воде, который проходит в венгерском Будапеште. Спортсменка показала результат 24,84 секунды, проиграв 0,16 в борьбе за бронзу.

Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Женщины. 50 м баттерфляй. Финал
11 декабря 2024, среда. 20:44 МСК
Окончено
1
Гретчен Уолш
США
24.01
2
Бериль Гастальделло
Франция
+0.42
3
Александрия Перкинс
Австралия
+0.67

Победу одержала двукратная олимпийская чемпионка 2024 года американка Гретчен Уолш. Она преодолела дистанцию за 24,01.

Плавание. Чемпионат мира на короткой воде, Будапешт. Женщины. 50 м баттерфляем. Финал:

  1. Гретчен Уолш (США) — 24,01
  2. Бериль Гастальделло (Франция) — 24,43
  3. Александрия Перкинс (Австралия) —  24,68
  4. Арина Суркова (Россия) —  24,84
Календарь ЧМ по плаванию
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